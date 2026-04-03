Trump assegura que "amb una mica més de temps" podria reobrir "amb facilitat" l'estret d'Ormuz

MADRID 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest divendres que "amb una mica més de temps" podria "reobrir amb facilitat l'estret d'Ormuz", unes paraules que arriben un dia després que apuntés al fet que l'ofensiva iniciada junt amb Israel contra Iran podria allargar-se diverses setmanes.
"Amb una mica més de temps, podrem obrir fàcilment l'estret d'Ormuz, extreure el petroli i fer-nos rics. Seria un gran èxit mundial!", ha afirmat el magnat novaiorquès en un missatge difós a través de xarxes socials.
El dijous, el president va garantir que Washington està "a punt" de complir "tots" els seus objectius militars a Iran, al mateix temps que va avançar una nova onada de "forts" atacs durant les properes "dues o tres setmanes".
Després d'assegurar que pensa "retornar" a Iran "a l'Edat de Pedra a la qual pertanyen", el mandatari nordamericà va qualificar de "amenaça intolerable" que un "règim que ha assassinat recentment a 45.000 dels seus propis ciutadans que es manifestaven a Iran disposi d'armes nuclears".
Fins avui, les autoritats iranianes situen en 2.076 els morts per l'ofensiva, dels quals 216 són menors d'edat. Per la seva banda, la Mitja Lluna Vermella iraniana ha informat que els bombardejos han destruït o danyat més de 100.000 edificis civils, gairebé 40.000 d'ells a Teheran, la capital. A més, han estat afectades unes 600 escoles i gairebé 300 centres de salut en les quatre setmanes de bombardejos.