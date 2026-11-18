MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha arribat aquest dimecres a la ciutat xinesa de Shenzhen (sud), per a la reunió trilateral de dijous amb els seus homòlegs de la Xina i Rússia, Xi Jinping i Vladímir Putin, respectivament, en la cimera de la Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC).
Trump, que ha esdevingut el primer president nord-americà a visitar Shenzhen durant el seu mandat, ha estat rebut a l'aeroport pel mateix Xi, el qual l'ha abraçat després de baixar per les escales.
Pequín va confirmar dilluns ha cimera trilateral i va afirmar que permetrà "compartir en profunditat punts de vista sobre el manteniment de la pau mundial i els actes per promoure l'estabilitat estratègica en les relacions entre grans potències", abans de destacar la rellevància de l'esdeveniment.
En aquest sentit, la portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Mao Ning, va emfatitzar que la Xina, Rússia i els EUA "tenen en aquests moments la important responsabilitat de cooperar per abordar els reptes globals i promoure la pau i l'estabilitat a nivell mundial", amb les guerres a Ucraïna i el Pròxim Orient com a possibles punts de l'agenda.
Segons va avançar dissabte la Casa Blanca, la cita estarà centrada en la no-proliferació i la reducció d'armes nuclears, un afer sobre el qual Trump ha suggerit que es podria arribar a un nou acord estratègic global després que el febrer del 2026 expirés el tractat Nou START --l'últim pacte bilateral vigent entre Washington i Moscou-- i enmig de la modernització de l'arsenal nuclear xinès.