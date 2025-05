Trump arriba a l'Aràbia Saudita en la primera parada d'una gira pel Pròxim Orient

MADRID 13 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha arribat aquest dimarts a l'Aràbia Saudita en la primera parada d'una gira de quatre dies al Pròxim Orient en què també passarà per Qatar i els Emirats Àrabs Units, amb el focus posat en la signatura d'alguns acords econòmics.

Trump ha baixat per l'escala de l'Air Force One minuts després d'aterrar a l'aeroport de la capital, Riad, on ha estat rebut pel ministre de Defensa i líder 'de facto' del país, el príncep hereu, Mohammed bin Salman.

Bin Salman, que ha encaixat la mà amb el mandatari nord-americà, ha acompanyat posteriorment Trump per una catifa morada estesa enmig de la guàrdia d'honor, i després han accedit a la Terminal Reial de l'Aeroport Internacional Rei Khalid per a un primer cara a cara.

La delegació nord-americana, encapçalada per Trump, inclou a més el secretari d'Estat, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth; al del Tresor, Scott Bessent; el de Comerç, Howard Lutnick; i el d'Energia, Chris Wright, segons les imatges difoses per la Casa Blanca.

El viatge de Trump és el segon que fa a l'estranger des que va tornar a la Casa Blanca al gener, després d'anar a Roma per participar en el funeral del papa Francesc.

Després de l'Aràbia Saudita, Trump es dirigirà a Qatar, enmig de la polèmica als EUA pel fet que el mandatari hagi acceptat un avió de luxe Boeing 747-800 que es farà servir com a aeronau presidencial, fet que fins i tot ha provocat crítiques per part d'alguns aliats del president.