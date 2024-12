Trump arremet contra les persones transgènere i promet "tancar fronteres" en el seu primer dia a la Casa Blanca

MADRID, 23 des. (EUROPA PRESS) -

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha arremès aquest diumenge contra les persones transgènere i ha promès "tancar les fronteres" en el seu primer dia a la Casa Blanca, quan començarà "la major operació de deportació en la història nord-americana".

Trump s'ha compromès a "detenir la bogeria transgènere" a la seva arribada al poder, assegurant que "mantindrà als homes fora de l'esport femení" i que "la política dels Estats Units serà que només hi hagi dos gèneres: els homes i les dones". També ha criticat els programes de diversitat, equitat i inclusió en institucions públiques i empreses privades, i ha advocat per prohibir-los.

Així mateix, ha asseverat que signarà "una sèrie històrica d'ordres executives per tancar" les fronteres, en un extens discurs que ha pronunciat en una conferència conservadora a Phoenix i que ha qualificat com un "petit avançament de la revolució del sentit comú" que portarà la seva administració.

El magnat no ha aclarit qui serien deportats ni quan, però ha promès designar als càrtels de la droga mexicana com a organitzacions terroristes: "Els que operin a sòl nord-americà seran desmantellats, deportats i destruïts", ha dit, segons declaracions recollides pel diari 'The New York Times'.

"Acabarem amb l'ocupació i el 20 de gener --dia en el qual jurarà el càrrec-- serà veritablement el dia de l'alliberament dels Estats Units", ha declarat en la seva intervenció, en la qual ha descrit als seus adversaris com a "desconcertats".

D'altra banda, Trump ha rebutjat la idea que s'ha estès últimament que el multimilionari Elon Musk, que formarà part del pròxim gabinet, sigui el "president de facto", i ha assegurat que "això no succeirà": "Estic fora de perill, saps per què? No pot ser-ho, no va néixer en aquest país", ha resolt, en referència a l'origen sud-africà de l'empresari.

Quant a la política exterior, el president electe ha suggerit que podria reunir-se amb el cap d'Estat rus, Vladímir Putin, al començament del seu mandat mentre busca negociar la fi de la guerra de Rússia a Ucraïna perquè és "una de les coses" que vol "fer ràpidament". "Hem de posar fi a aquesta guerra", ha remarcat.