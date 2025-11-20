Trump aprova la desclassificació dels arxius d'Epstein

MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest dimecres la llei que obliga al Departament de Justícia a fer públics els arxius del empresari mort Jeffrey Epstein, condemnat per dirigir una xarxa de prostitució i acusat, abans de la seva mort per suïcidi, de tràfic de menors.
"Acabo de signar el projecte de llei per divulgar els arxius d'Epstein", ha anunciat en una publicació a la xarxa Truth Social en la qual ha insistit que el cas "els afecta" als membres del Partit Demòcrata "molt més que al Partit Republicà".
L'inquilí de la Casa Blanca ha tractat d'equiparar la campanya a favor de la desclassificació dels arxius, liderada ara pels demòcrates, però una de les grans bases electorals de Trump, amb altres "caceres de bruixes i estafes" com les dues "farses de destitució" en contra seva --en referència als dos 'impeachments' que ha enfrontat, un d'ells en el seu primer mandat--.