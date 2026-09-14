Trump anuncia que Ucraïna i Rússia han acceptat no atacar infraestructures energètiques

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha anunciat aquest dilluns que Ucraïna i Rússia han acceptat deixar d'atacar la infraestructura energètica de l'altre en la guerra oberta entre tots dos països.
"Ucraïna ha accedit a no atacar objectius de l'energia russa. Rússia ha accedit a fer el mateix!", ha indicat Trump en un missatge publicat a les xarxes socials.
"La pujada del preu del dièsel a escala mundial es deu principalment a la guerra entre Rússia i Ucraïna, no a l'Iran", ha afegit el mandatari nord-americà.