Trump anuncia que Taiwan invertirà 4.000 milions d'euros i comprarà el 30% del gas del gasoducte d'Alaska

Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un acord pel qual Taiwan invertirà 4.400 milions de dòlars (3.925 milions d'euros) en un projecte d'infraestructura gasística en l'estat i es comprometrà a comprar el 30% del gas d'aquest conducte durant els propers 20 anys.
El mandatari nord-americà ha qualificat el pacte com "un dels majors compromisos de la història" durant un míting a l'estat d'Alaska (en el marc de la campanya per a les eleccions de mig mandat del proper 3 de novembre) i ha subratllat que la compra ininterrompuda de gas durant dues dècades "garanteix l'èxit" de l'operació.
Aquesta injecció de capital taiwanès se suma als 50.000 milions de dòlars (44.600 milions d'euros) que ja havia compromès Corea del Sud per al projecte, un acord en el qual Trump ha destacat la mediació clau del senador republicà per Alaska Dan Sullivan.