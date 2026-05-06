Trump anuncia la suspensió de la seva iniciativa "humanitària" a Ormuz per aplanar el camí cap a un acord

MADRID, 6 maig (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assenyalat aquest dimarts que la iniciativa "humanitària" anunciada amb prou feines uns dies abans per facilitar la sortida dels bucs atrapats al golf Pèrsic arran del tancament de l'estratègic estret d'Ormuz, en el marc de la guerra entre Washington i l'Iran, serà suspesa "durant un breu període de temps" en honor de "veure" si "pot ultimar-se i signar-se" un acord amb Teheran, encara que, ha subratllat, el bloqueig seguirà vigent.
"Arran de la sol·licitud del Pakistan i altres països, de l'enorme èxit militar obtingut durant la campanya contra l'Iran i, a més, del fet que s'han aconseguit grans avanços cap a un acord complet i definitiu amb els representants de l'Iran, hem acordat de mutu acord que, si bé el bloqueig seguirà en ple vigor i efecte, el Projecte Llibertat --el trànsit de bucs per l'estret d'Ormuz-- se suspendrà durant un breu període de temps per veure si l'acord pot ultimar-se i signar-se", ha manifestat l'inquilí de la Casa Blanca a la seva xarxa social.
Aquestes declaracions arriben hores després que el propi magnat republicà hagi considerat que la guerra amb la República Islàmica, la qual ha tornat a minimitzar qualificant-la de "petita escaramussa militar", podria estendre's per dues setmanes o "potser tres", paraules a les quals més tard ha sumat la reiteració que Teheran "vol arribar a un acord".