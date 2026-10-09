Trump anuncia que Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel al mercat global i dels EUA

MADRID, 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres un acord "transcendental" amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, perquè Rússia subministri "immediatament" més de 300.000 tones de combustible dièsel al mercat nord-americà i global.
L'acord continuarà amb el subministrament d'unes "altres 500.000 tones durant el mes de novembre i 1.000.000 de tones immediatament després", ha anunciat el president dels Estats Units a les seves xarxes socials.
Depenent de l'estat de les refineries russes, ha explicat Trump en referència als atacs ucraïnesos a la infraestructura energètica de Moscu, el president dels Estats Units espera que Rússia lliuri "en un curt període de temps", tres milions de tones de combustible dièsel.
Trump ha assegurat que, entre el "control total" que exerceix el seu país sobre l'estret d'Ormuz (en realitat bloquejat per Iran, mentre que Washington exerceix el control dels voltants), els preus del dièsel "baixaran ràpidament i en xifres rècord per als nord-americans i per al món".
"La meva major prioritat és reduir els preus per als nord-americans, especialment per als nostres grans agricultors, ramaders i camioners. Aquest és un anunci molt gran i important", ha afegit Trump abans de dedicar un últim missatge a Iran (gran aliat de Rússia): "No tindrà un arma nuclear", ha sentenciat.