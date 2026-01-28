Publicat 28/01/2026 07:14

Trump anuncia una "petita desescalada" de les batudes antiimmigració a Minnesota

El president dels Estats Units, Donald Trump
   El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimarts una "petita desescalada" de les batudes contra les persones migrants a l'estat de Minnesota, després de la mort a trets de dos ciutadans nord-americans en dues setmanes per part d'agents federals a la ciutat de Minneapolis.

   "Farem una petita desescalada", ha declarat durant una entrevista concedida a la cadena Fox News en la qual ha matisat que "no és una retirada (de les agències migratòries), és un petit canvi".

   L'inquilí de la Casa Blanca ha defensat d'aquesta manera que el cap de la Patrulla Fronterera, Gregory Bovino, hagi abandonat Minneapolis, afirmant davant de la cadena conservadora a Iowa que "tots els que tenen un negoci en aquesta sala saben que es fan petits canvis".

