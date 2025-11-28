Trump anuncia la mort d'una dels dos agents de la Guàrdia Nacional tirotejada prop de la Casa Blanca

Europa Press/Contacto/Mehmet Eser
MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous per la nit la defunció d'una dels dos agents de la Guàrdia Nacional tirotejada el dia anterior a Washington, a escassos carrers de la Casa Blanca, junt amb un altre membre de la força.
"Lamentablement, haig d'informar-los que, segons abans de començar, acabo d'assabentar-me que Sarah Beckstrom, de Virgínia Occidental, una de les guàrdies de les quals estem parlant, una persona jove, magnífica i molt respectada, que va començar a prestar servei el juny del 2023 i destacava en tots els aspectes, acaba de morir", ha declarat el mandatari nord-americà en el marc d'una conversa a distància amb militars de servei amb motiu del Dia d'Acció de Gràcies.
El magnat republicà ha subratllat que Beckstrom, "una persona increïble" que "destacava en tots els sentits", ha mort després de ser "brutalment atacada", en referència al tiroteig presuntament dut a terme per un ciutadà afganès.