Trump anuncia l'enviament de sistemes de míssils Patriots a Ucraïna i assegura que els paga la Unió Europea

MADRID, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge l'enviament de sistemes de defensa antiaèria Patriot a Ucraïna, assegurant que serà la Unió Europea qui pagarà per aquests sistemes de míssils que Kíiv "necessita desesperadament" davant dels atacs de l'Exèrcit rus.

"Encara no he acordat la xifra, però tindran alguns perquè necessiten protecció, però la Unió Europea pagarà per això. Nosaltres no pagarem res per ells, però els aconseguirem Patriots, que necessiten desesperadament", ha assenyalat davant de la premsa, abans de reiterar que està molt decebut amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, perquè "parla maco i després bombardeja a tothom a la nit".

Es preveu que abordi aquest tema amb el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, a qui rebrà aquest dilluns i dimarts a la capital nord-americana.