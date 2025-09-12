Trump anuncia l'arrest del suposat assassí de Charlie Kirk

MADRID 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres "amb un alt grau de certesa" que les forces de seguretat han aconseguit arrestar la persona que dimecres va assassinar d'un tret l'activista ultraconservador Charlie Kirk en una universitat de Utah.
"Crec, amb un alt grau de certesa, que el tenim sota custòdia", ha declarat Trump, en una entrevista a Fox News en la qual ha aplaudit la "gran feina" de totes les administracions i forces implicades. Quant als detalls de l'arrest, s'ha limitat a dir que "algú l'ha entregat".
L'FBI havia divulgat dijous fotografies i fins un vídeo per trobar el sospitós, un home aparentment jove que va fugir del lloc dels fets després de disparar des d'un terrat. Les imatges mostren com es despenja per la façana d'un edifici abans de fugir.
El mandatari nord-americà ha reiterat durant l'entrevista que, en cas que sigui declarat culpable --cosa que ha donat per fet--, "espera" que l'assassí de l'activista ultraconservador sigui condemnat a mort, ja que Kirk "era una bona persona i no es mereixia això". Trump ja va anunciar dijous que li concedirà a títol pòstum la Medalla Presidencial de la Llibertat.
El governador de Utah, Spencer Cox, ja ha avançat que demanaran la pena de mort contra el tirador. Trump ha descrit Cox, del Partit Republicà, com un "molt bon governador".