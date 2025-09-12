Trump anuncia l'arrest del suposat assassí de Charlie Kirk

MADRID, 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres, "amb un alt grau de certesa", que les forces de seguretat han aconseguit arrestar a la persona que el dimecres va assassinar d'un tret a l'activista ultraconservador Charlie Kirk, abatut durant un acte en una universitat de Utah.
"Crec, amb un alt grau de certesa, que el tenim sota custòdia", ha declarat Trump en una entrevista a Fox News en la qual ha aplaudit el "gran treball" de totes les administracions i forces implicades.
El mandatari ha assenyalat que, en cas que sigui declarat culpable, "espera" que sigui condemnat a mort, ja que Kirk "era una bona persona i no es mereixia això". Trump ja va anunciar el dijous que li concedirà a títol pòstum la Medalla Presidencial de la Llibertat.