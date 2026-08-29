Trump anuncia l'adquisició del "control majoritari" de les reserves de petroli de Veneçuela

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MADRID, 29 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte l'adquisició del "control majoritari" de les reserves de petroli de Veneçuela després de la signatura del "major acord petrolífer de la història mundial" amb el Govern de la presidenta encarregada del país, Delcy Rodríguez, una aliança amb la qual preveu duplicar les reserves nord-americanes i rebaixar així el preu dels carburants al país.
"Els Estats Units acaben de signar un acord amb Veneçuela sobre el major acord petrolífer de la història mundial! Sota la meva direcció, el secretari d'Estat, Marco Rubio, i el secretari de Guerra, Pete Hegseth, en estreta col·laboració amb la molt respectada presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, i a través d'una associació amb el sector privat, han aconseguit que els Estats Units obtinguin el control majoritari de més de 65.000 milions de barrils de reserves provades de petroli a Veneçuela, sense cap cost per al contribuent nord-americà", ha afirmat el mandatari nord-americà en una publicació a les seves xarxes socials.
D'aquesta manera, Trump ha asseverat que aquest pacte permetrà "duplicar les reserves de subministrament de petroli" i "reduir de forma substancial" el preu dels carburants a llarg termini. Amb aquest anunci, el líder republicà situa el focus polític en l'encariment dels combustibles, un assumpte que venia castigant la butxaca de les famílies nord-americanes i marcant el debat econòmic nacional.
Així mateix, ha assegurat que aquesta mateixa transacció permetrà "al temps contribuir al fet que Veneçuela segueixi avançant cap a un gran èxit i una gran prosperitat", posant especial atenció a la "florent relació" entre el seu Govern i el de Veneçuela, liderat per la presidenta encarregada Delcy Rodríguez, després de la intervenció de Washington i la posterior captura de l'ex-president veneçolà, Nicolás Maduro, el gener passat.
El president nord-americà té previst reunir-se dimarts que ve amb directius de les principals petrolieres nord-americanes davant dels preus persistentment elevats de la gasolina, avivats per la guerra a l'Iran, segons ha informat l'agència Bloomberg.
El pla representa una intervenció moderna sense precedents en l'economia d'un altre país, que recorda al control del Govern britànic sobre els jaciments petrolífers de l'Iran i al repartiment dels actius iraquians entre els Estats Units i Europa fa un segle.
Es tracta, a més, d'una maniobra sense precedents, susceptible a impugnacions legals i canvis polítics a Washington. No és clar que l'acord de Trump compti amb el ple suport d'un futur president nord-americà, ni com podria resistir una futura convulsió política a Veneçuela.
RUBIO ESTIMA GRANS BENEFICIS EN INVERSIÓ PRIVADA
Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha celebrat aquest acord com "una gran victòria" tant per als Estats Units com per a Veneçuela.
"(Aquest acord) demostra com l'audaç política exterior del president Trump està impulsant victòries de 'America First': assegurant reserves estables i petroli de baix cost en el nostre Hemisferi i reduint els preus de la gasolina aquí a casa", ha incidit el responsable d'Exteriors de la Casa Blanca a les seves xarxes socials.
Així, Rubio també ha ressaltat que l'acord entre Caracas i Washington "portarà gairebé 100.000 milions de dòlars (uns 86.000 milions d'euros) en inversió privada" i recolzarà, al seu torn, "milers d'ocupacions ben remunerades i impulsarà la reconstrucció de l'economia de Veneçuela".
DELCY PREVEU QUE L'ACORD ESTIMULI EL CREIXEMENT ECONÒMIC DE VENEÇUELA
La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha sostingut que l'acord impulsarà el "creixement econòmic" del país i ha informat que ingressarà una recaptació tributària de 209.000 milions de dòlars (al voltant de 180.000 milions d'euros) per a l'economia de Caracas.
"L'acord permetrà incrementar considerablement la producció de petroli amb la participació d'operadors privats. Es contempla el desenvolupament de 17 camps estratègics, amb un potencial provat de 65 mil milions de barrils de petroli, una inversió de més de 100 mil milions de dòlars i més de 209 mil milions de dòlars en tributs per a l'Estat", diu el comunicat de Presidència.
"Aquestes inversions contribuiran no només a la recuperació i modernització de la nostra indústria, sinó també al creixement econòmic del nostre país, a la seguretat energètica del nostre hemisferi i a un major equilibri als mercats internacionals", ha sostingut la mandatària a les seves xarxes socials.
A més, ha conclòs assenyalant que el seu objectiu és "avançar cap a la consolidació d'una potència energètica productora", posant les seves "immenses" reserves "al servei del desenvolupament nacional", la "generació d'ocupacions" i el "benestar" del poble veneçolà.
Veneçuela posseeix les majors reserves provades de petroli del món, estimades en més de 300.000 milions de barrils, superant així al seu principal competidor, l'Aràbia Saudita. Un acord com l'anunciat per la Casa Blanca, que atorgui control majoritari sobre 65.000 milions d'aquests barrils, representaria més del duplicat de les reserves certificades actuals dels Estats Units, que s'estimen entorn dels 38.000 milions de barrils.
EXPANSIÓ AMB UNA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA
A les poques hores de l'anunci de Trump, fonts de l'agència Bloomberg ha confirmat que el gegant Chevron està en converses per expandir-se a Veneçuela amb la incorporació de dos nous jaciments petrolífers a les seves operacions al país, mentre s'estan considerant contractes d'arrendament de fins a 100 anys per a diversos jaciments.
El gegant petrolier SLB i el productor independent Hunt Oil Co. van signar contractes amb el govern veneçolà aquest mes.
La iniciativa de Trump està plagada de problemes logístics. Els productors hauran de bregar amb una infraestructura deteriorada, un subministrament elèctric inestable i responsabilitats ambientals heretades.
Analistes i experts de la indústria afirmen que podria costar més d'una dècada restablir la producció als aproximadament 3 milions de barrils diaris que Veneçuela bombava abans que la seva indústria petroliera comencés un col·lapse que es va perllongar durant dècades.
L'anunci de Trump té lloc en plena guerra de l'Iran, un conflicte que ha drenat la Reserva Estratègica de Petroli dels Estats Units, que es troba en aproximadament el 41% de la seva capacitat, el seu nivell més baix en més de quatre dècades. El preu mig de la gasolina regular es va situar en 4,09 dòlars per galó el dijous, un augment de més d'un terç des de l'inici del conflicte.