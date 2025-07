Trump anuncia que Israel ha acceptat els termes per a un alto el foc de 60 dies a Gaza

MADRID 2 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha anunciat que el Govern d'Israel ha acceptat els termes per a un alto el foc de 60 dies a la Franja de Gaza, i ha instat el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) a fer el mateix "pel bé del Pròxim Orient".

"Els meus representants han mantingut avui una llarga i productiva reunió amb els israelians sobre Gaza. Israel ha acceptat les condicions per ultimar un alto el foc de 60 dies, durant el qual treballarem amb les parts per posar fi a la guerra", ha declarat a Truth Social, abans de remarcar que Qatar i Egipte, "que han treballat molt dur per ajudar a portar la pau, seran (els qui) traslladaran aquesta proposta final".

L'inquilí de la Casa Blanca ha advertit Hamas que, "pel bé del Pròxim Orient (...) accepti aquest acord, perquè la situació no millorarà, només empitjorarà".

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que fins ara no ha confirmat l'anunci de Trump, farà una visita oficial la setmana vinent als EUA per reunir-se amb ell, un desplaçament que arriba després que el president nord-americà assegurés divendres passat que hi havia la possibilitat d'un nou acord d'alto el foc a Gaza, després que l'exèrcit israelià trenqués el 18 de març el que es va assolir al gener amb Hamas.