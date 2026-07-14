Trump investigarà la "possible" presència de drons iranians a Cuba

MADRID 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha informat aquest dilluns la investigació d'una "possible" presència de drons iranians a l'illa de Cuba, i ha afegit que Washington no permetrà "que això passi".
"Si en tenen, i és molt possible que en tinguin, ens n'encarregarem. (El secretari d'Estat) Marco (Rubio) és just a l'habitació del costat. I si en tenen, ens n'encarregarem aviat", ha afirmat el mandatari preguntat sobre aquest afer pels mitjans de comunicació al Despatx Oval.
A continuació, Trump ha considerat que "podria ser" que l'illa del Carib estigués "emmagatzemant alguns" míssils iranians. "Ja ho estem investigant", ha assenyalat, després de recalcar que la seva administració no "permetrà que això passi".
Les declaracions de Trump arriben poc després que Rubio anunciés que Washington continuarà utilitzant "totes les eines" per impulsar reformes polítiques i econòmiques a Cuba i posar fi a "dècades de repressió i incompetència econòmica del seu règim comunista".
Així mateix, l'ambaixador dels EUA davant les Nacions Unides, Mike Waltz, va al·legar dilluns que l'illa acull bases "tant russes com xineses" en atribuir a Moscou i Pequín "posts d'intel·ligència, posts de recol·lecció de senyals i oficials militars a Cuba".
A les sis dècades d'embargament en vigor, des de principis d'any s'hi ha afegit un bloqueig energètic que ha arribat a provocar la paralització absoluta del subministrament. Les autoritats cubanes van confirmar divendres una nova apagada elèctrica nacional, la quarta d'aquest any.