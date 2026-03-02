Trump anuncia que la "gran onada" d'atacs contra l'Iran "és a punt d'arribar"

MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha assegurat que la "gran onada" d'atacs contra l'Iran encara "està per arribar", amb prou feines dies després de l'ofensiva llançada juntament amb Israel, que ha acabat amb la vida de l'aiatol·là Ali Khamenei.
"Els estem destrossant", ha celebrat el president dels EUA en una entrevista a la cadena de televisió CNN, en la qual s'ha congratulat de poder comptar amb "el millor exèrcit del món" i poder-lo fer servir. "És molt poderós", ha dit.
Trump ha demanat a la població iraniana que es quedi a casa perquè "no serà segur sortir a fora". "Ni tan sols els hem començat a colpejar amb força. La gran onada ni tan sols ha arribat. La gran és a punt d'arribar", ha advertit.