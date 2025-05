Trump anuncia la fi de les sancions a Síria per "donar una oportunitat" al nou govern

Insta l'Iran a acceptar la "branca d'olivera" durant les negociacions

MADRID, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha anunciat aquest dimarts que el seu govern aixecarà les sancions a Síria per "donar-los l'oportunitat de ser grans" després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad, en una nova estratègia que inclourà contactes al més alt nivell.

Trump, que ha repassat la situació del Pròxim Orient durant un discurs en un fòrum econòmic a Riad, ha confirmat que donarà l'ordre de retirar les sancions i que aquesta setmana el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, mantindrà una primera reunió a Turquia amb el ministre d'Exteriors sirià, Asaad Hasan al-Shaybani, entre forts aplaudiments dels presents.

El mandatari s'ha erigit en referència a la política exterior com l'antítesi de l'"extrema feblesa i l'àmplia incompetència" que atribueix al seu predecessor a la Casa Blanca, Joe Biden, qui ha acusat de donar ales a règims com l'iranià mentre "es reien d'ell".

"El van prendre per ximple", ha afirmat, i ha arribat a repetir consignes com que, si ell hagués continuat a la Casa Blanca, no hauria esclatat el conflicte d'Ucraïna ni Hamas s'hauria atrevit a llançar els atemptats del 7 d'octubre del 2023.

L'actual administració ha establert un nou procés de diàleg amb Teheran i Trump ha insistit aquest dimarts que vol arribar a alguna mena d'acord per evitar, entre altres coses, que l'Iran pugui tenir armament atòmic. Així, l'instat a acceptar "la branca d'olivera" durant les negociacions ja que, en cas contrari, es veurà abocat a patir una "pressió màxima" en forma de sancions.