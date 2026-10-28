Trump anuncia la fi dels controls de metà de l'era Biden per "abaratir" l'energia als EUA

Sue Dorfman / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimarts per la nit l'anul·lació formal de les normatives sobre emissions de metà imposades pel seu predecessor, Joe Biden, una mesura amb la qual cerca retallar costos als productors, desbloquejar reserves de gas natural i calmar el descontentament dels votants per l'encariment de l'energia de cara a les properes eleccions de meitat de mandat, que se celebraran dimarts que ve.
"Anuncio una altra acció històrica per reduir els costos energètics i alliberar l'energia de Texas", ha proclamat Trump durant un míting de campanya celebrat a la ciutat texana de Lubbock.
El mandatari ha carregat contra la gestió demòcrata, assenyalant que "van aixafar als petits operadors de petroli i gas amb regulacions paralitzants sobre el metà que van fer disparar els preus".