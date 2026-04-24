Trump anuncia una extensió de l'alto el foc entre el Líban i Israel per tres setmanes

Europa Press/Contacto/Sally Hayden
MADRID, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat a última hora d'aquest dijous una extensió de l'alto el foc entre Israel i el Líban durant tres setmanes, després d'haver assistit a la segona trobada entre delegacions de tots dos països afavorit per Washington.
"La reunió ha anat molt bé! Els Estats Units col·laborararan amb el Líban per ajudar-lo a protegir-se de (el partit-milícia xiïta libanès) Hezbollah. L'alto el foc entre Israel i el Líban es prorrogarà tres setmanes", ha indicat a les seves xarxes socials.
El cap de la Casa Blanca ha confirmat la seva presència en una reunió que ha titllat d'"històrica" i ha afirmat que espera "amb interès" rebre al seu país tant al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu --que ja s'ha vist amb Trump en diverses ocasions-- com al president del Líban, Joseph Aoun. "Creiem que (...) al llarg de les properes dues setmanes, vindran aquí", ha agregat en declaracions als mitjans poc després.