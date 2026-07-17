Trump anuncia una desclassificació d'intel·ligència "crítica" que provaria ingerència electoral xinesa als EUA

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MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous la desclassificació i publicació d'informació "crítica" d'intel·ligència que vincularia a les autoritats de la Xina amb "atacs informàtics" i "interferència estrangera" en les eleccions nord-americanes des del 2020, any en el qual l'actual mandatari nord-americà va perdre les eleccions contra el demòcrata Joe Biden.
"Aquesta nit anuncio la desclassificació i publicació immediata d'informació d'intel·ligència crucial, que revela vulnerabilitats alarmants en la nostra infraestructura electoral", ha afirmat el mandatari en un discurs a la nació.
Aquesta divulgació d'informació fins ara reservada demostraria, segons Trump, que el "sistema electoral (dels Estats Units) està perillosament exposat, a nivells inimaginables, a atacs informàtics, explotació i interferència estrangera", en línia amb les al·legacions que en reiterades ocasions ha emès contra la legitimitat de les eleccions presidencials que el 2020 li van donar la victòria a Biden enfront de l'actual mandatari.