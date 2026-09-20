Trump anuncia la creació de la "Força de la IA" i el nomenament d'un "tsar" davant dels advertiments del sector

Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa
MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte per la nit la creació d'una "Força de la IA" i la designació d'un "tsar" en la seva administració per impulsar i coordinar el desenvolupament de la intel·ligència artificial (IA), responent així als advertiments en els últims dies pels principals líders del sector davant de l'accelerat avanç d'aquesta tecnologia.
En una publicació a les seves xarxes socials, l'inquilí de la Casa Blanca ha tornat a desestimar els advertiments emesos sobre el ràpid desenvolupament de la IA, el qual ha estat presentada com una amenaça per a l'existència humana i, d'aquesta manera, Trump ha promès fomentar el seu desenvolupament als Estats Units i ha afirmat que el sistema judicial ja actua com a salvaguarda.
"De cap manera obstaculitzarem ni frenarem el creixement d'aquesta increïble indústria. Al contrari, la valorarem, la recolzarem i vetllarem pel seu desenvolupament. No obstant això, també estarem atents a les males pràctiques, i podem fer-ho fàcilment amb el nostre sistema de justícia penal i civil ja existent", ha declarat.