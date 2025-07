Trump anuncia aranzels del 30% per a Mèxic a partir de l'1 d'agost

MADRID 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president nord-americà, Donald Trump, ha publicat aquest dissabte una nova carta en la qual informa que imposarà aranzels del 30% als productes procedents de Mèxic a partir de l'1 d'agost.

Trump ha publicat la carta remesa a Mèxic a Truth Social. "És un gran honor per a mi remetre'ls aquesta carta que demostra la força i el compromís de la nostra relació comercial i el fet que els Estats Units d'Amèrica han acordat continuar treballant amb Mèxic", apunta Trump a la missiva, dirigida a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Trump argumenta a més que malgrat la "forta relació" bilateral, ha decidit imposar aquests aranzels en resposta a la "crisi del fentanil", que considera "causada en part pel fracàs de Mèxic a l'hora d'aturar els càrtels, integrats per les persones més menyspreables que mai hagin posat un peu a la Terra".

"Mèxic m'ha ajudat a mantenir segura la frontera, però, el que ha fet Mèxic no és prou. Mèxic encara no ha aturat els càrtels que volen convertir tot Amèrica del Nord en un pati del narcotràfic. Evidentment, no puc deixar que això passi", ha argüït.

Per això, a partir de l'1 d'agost hi haurà un aranzel general del 30% al qual caldria sumar als aranzels imposats a cada sector econòmic.

"Les mercaderies que evadeixin els aranzels més elevats estaran subjectes a un aranzel superior. Com ja se sap, no hi haurà aranzels si Mèxic o les empreses del seu país decideixen construir o fabricar productes dins dels Estats Units i, de fet, farem tot el possible perquè s'aprovi ràpidament, professional i rutinària en qüestió de setmanes", ha plantejat Trump.

A més, Trump ha advertit que si Mèxic decideix apujar els aranzels en resposta, sigui quina sigui la pujada, aquesta xifra serà afegida al 30% d'aranzel nord-americà.