Trump anuncia aranzels del 25% contra tots els països que mantinguin relacions comercials amb l'Iran

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha anunciat aquest dimarts la imposició d'un aranzel del 25% a les importacions de tots els països "que mantinguin relacions comercials" amb l'Iran, la qual cosa suposa una nova escalada de les tensions amb el règim dels aiatol·làs.
"Amb efecte immediat, qualsevol país que mantingui relacions comercials amb la República Islàmica de l'Iran pagarà un aranzel del 25% sobre totes i cadascuna de les transaccions comercials que dugui a terme amb els Estats Units d'Amèrica. Aquesta ordre és definitiva i concloent", ha afirmat Trump en un missatge a Truth Social.
La mesura de Washington mira de pressionar Teheran arran de les protestes multitudinàries que ja s'han saldat amb més de 500 morts, segons un recompte recent de l'ONG Human Rights Activists News Agency. No obstant això, també prova d'obligar els socis de l'Iran a tallar relacions amb el país.
En aquest sentit, l'aplicació de nous gravàmens contra nacions com la Xina o l'Índia amenaça amb ressuscitar la guerra aranzelària després de la treva acordada amb Pequín i l'obertura de negociacions amb Nova Delhi sobre la redefinició dels fluxos comercials amb els EUA.