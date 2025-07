Trump anuncia un aranzel del 35% a les importacions del Canadà a partir d'agost

MADRID, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous la imposició d'aranzels del 35 per cent a tots els béns importats procedents del Canadà, a partir de l'1 d'agost, una mesura que suprimirà si les empreses canadenques decideixen traslladar la fabricació dels seus productes a territori nord-americà.

No obstant això, l'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat en la missiva que "no hi haurà cap aranzel si el Canadà o les empreses del seu país decideixen construir o fabricar productes dins dels Estats Units" i referent a això ha assenyalat que les autoritats nord-americanes faran "tot el possible per" autoritzar "de forma ràpida, professional i rutinària" el trasllat d'aquestes operacions. "En altres paraules, en qüestió de setmanes", ha agregat.

Així mateix, s'ha mostrat obert a modificar el gravamen --"a l'alça o a la baixa"-- si Ottawa "treballa amb mi per detenir el flux de fentanil".