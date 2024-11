Trump anuncia un aranzel del 25 per cent a les importacions de Mèxic i Canadà

Europa Press/Contacto/Allison Robbert - Pool via C

Els productes xinesos enfrontaran aranzels més alts amb un increment d'un deu per cent

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El president electe d'Estats Units, Donald Trump, ha promès aquest dilluns imposar un aranzel del 25 per cent a "totes" les importacions de Mèxic i Canadà, així com incrementar en un 10 per cent els impostos ja aplicats als productes importats de Xina.

"El 20 de gener, com una de les meves moltes primeres ordres executives, signaré tots els documents necessaris per cobrar a Mèxic i Canadà un aranzel del 25 per cent sobre tots els productes que entrin a Estats Units, i les seves ridícules fronteres obertes", ha anunciat en un missatge en la seva plataforma Truth Social.

El republicà ha pres aquesta decisió pels "estrangers il·legals" i el "crim i les drogues" que, segons ha declarat, creuen la frontera.

"Milers de persones estan travessant Mèxic i Canadà, portant crim i drogues a nivells mai abans vists. En aquest moment, una caravana que ve de Mèxic, composta per milers de persones, sembla imparable en el seu intent de travessar la nostra frontera actualment oberta", ha assegurat.

Trump ha assenyalat que Mèxic i Canadà poden "resoldre fàcilment aquest problema latent des de fa molt temps". "Exigim que utilitzin aquest poder i fins al moment en què ho facin, és hora que paguin un preu molt alt!", ha dit als seus veïns.

L'aranzel, ha assenyalat el magnat, romandrà "fins a en les drogues, en particular en el fentanilo".

En un altre missatge, Trump ha anunciat que incrementarà un deu per cent els aranzels que ja enfronten les importacions xineses, fins que el gegant asiàtic impedeixi el flux de drogues a Estats Units, també especialment del fentanil.

"Representants de Xina em van dir que imposarien la seva pena màxima, la pena de mort, a qualsevol traficant de drogues que fos sorprès fent això, però, per desgràcia, mai ho van fer, i les drogues estan entrant al nostre país, principalment a través de Mèxic, a nivells mai vists abans", ha relatat.