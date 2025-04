Trump anuncia un aranzel del 25% a la importació de vehicles estrangers des d'aquesta mitjanit

MADRID 2 abr. (EUROPA PRESS) -

El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres en el que ha batejat com el 'Dia de l'Alliberament' uns aranzels del 25% a la importació de cotxes estrangers des d'aquesta mitjanit amb l'objectiu de fer "Amèrica gran de nou" i rellançar el sector industrial del país.

"Durant dècades, el nostre país ha estat saquejat i violat per nacions properes i llunyanes, tant amigues com a enemigues", ha assegurat des del jardí de la Casa Blanca.

"Els treballadors de l'acer, de l'automòbil, els agricultors i els artesans qualificats [...] han sofert realment molt, han vist amb angoixa com dirigents estrangers han robat les nostres ocupacions, com uns tramposos estrangers han rampinyat les nostres fàbriques i com uns estrangers carronyers han destrossat nostre antany bell somni americà", ha afegit.

Durant el seu discurs, el mandatari ha acusat a països com Corea del Sud, Japó, Vietnam, Tailàndia o Índia d'aplicar mesures no aranzelàries, com el subsidi de les seves indústries o la rebaixa dels estàndards de producció per reforçar la competitivitat de les seves exportacions.

IMPACTE DELS ARANZELS Al MOTOR

El director general de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions (Anfac), José López-Tafall, ja va indicar el passat 27 de març que Estats Units no és un dels "mercats crítics" per a Espanya, per la qual cosa l'afectació per a les fàbriques espanyoles seria "molt limitada". En aquest sentit, en 2024 no va haver-hi exportació de vehicles cap a Estats Units.

No obstant això, l'Associació Espanyola de Proveïdors d'Automoció (Sernauto) ha destacat que els aranzels a determinats components repercutiran de forma "estructural" en la cadena de subministrament transatlàntica.

Segons ha explicat, els gravàmens afectaran tant a les exportacions directes des d'Espanya com als cotxes produïts a Alemanya, França o Mèxic, però que comptin amb components espanyols en el seu disseny.

Concretament, en 2024, Estats Units va ser el vuitè soci comercial d'Espanya del sector de proveïdors d'automoció, amb una xifra de facturació d'1.021 milions d'euros o el 4% de la xifra total de les exportacions.

Sernauto ha indicat que aquest percentatge "no és alt", però que EUA és un mercat "estratègic, amb alt valor afegit i dependències indirectes clau".