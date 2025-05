Trump anuncia un alto el foc "total i immediat" entre l'Índia i el Pakistan

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 10 maig (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte un alto el foc "total i immediat" entre l'Índia i el Pakistan, després de l'intercanvi d'atacs de les últimes hores i davant de la por que les tensions acabessin per derivar en un conflicte a gran escala entre tots dos països.

"Després d'una llarga nit de converses mediades pels Estats Units, em satisfà anunciar que l'Índia i el Pakistan han acordat un alto el foc total i immediat", ha dit a TruthSocial, sense que Nova Delhi i Islamabad s'hagin pronunciat oficialment sobre aquest assumpte.

"Felicitacions a tots dos països per fer servir el sentit comú i una gran intel·ligència. Gràcies per la seva atenció en aquest assumpte", ha destacat el mandatari nord-americà, hores després que el Pakistan ataqués diverses bases militars índies en el que va descriure com una resposta als atacs de l'Índia durant els últims dies.

La tensió entre el Pakistan i l'Índia s'ha disparat arran d'un atemptat perpetrat a l'abril al Caixmir indi i que va causar la mort de 26 civils, majoritàriament turistes. Després d'això, Nova Delhi va apuntar directament a Islamabad com a responsable i va llançar atacs contra el país veí, si bé les autoritats pakistaneses s'han desvinculat del succés.