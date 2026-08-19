Trump anuncia un ajornament de tres dies dels aranzels dels EUA contra Canadà

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MADRID, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat un ajornament de tres dies a la imposició d'aranzels del 50% contra Canadà, l'entrada en vigor dels quals estava prevista per a aquest mateix dijous, després d'un acord segons el qual es reprendria la construcció de l'oleoducte Keystone XL, que uniria Nebraska (EUA) i Alberta (Canadà).
"He suspès els aranzels del 50% contra Canadà, l'entrada en vigor dels quals estava prevista per a demà al matí durant un període de tres dies, atès que Canadà i els Estats Units, a l'espera que s'ultimin els documents, han arribat a un acord", ha anunciat en xarxes el magnat republicà.
L'anunci respondria a la represa dels treballs sobre l'oleoducte Keystone XL, segons Trump "enterrat fa temps pel 'endormiscat' Joe Biden", el seu predecessor a la Casa Blanca. "Podria ressorgir d'entre els morts", ha celebrat el president nord-americà.
El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha confirmat aquest ajornament, que arriba després d'unes últimes setmanes "d'intenses converses amb els Estats Units per abordar les qüestions comercials pendents i oferir major seguretat i beneficis reals a les empreses, els treballadors, els agricultors i les famílies canadenques".
Assenyalant que, si bé "s'han assolit avanços substancials, encara queda molta feina per fer", Carney ha subratllat que, mentre "segueixen en curs" les negociacions amb Washington, "Canadà continua centrada a construir una economia nacional més forta, més independent i més competitiva".
Els aranzels previstos per l'Executiu de Trump inclouen la imposició d'un aranzel del 50% a productes que van des del vi fins als pals d'hoquei i el ciment, així com el sector automobilístic, la qual cosa podria arribar a suposar un impacte econòmic de 20.000 milions de dòlars (17.280 milions d'euros).
El Govern nord-americà va justificar els gravàmens sota l'argument de tracte discriminatori per part de Canadà a exportacions com a automòbils, alcohol i productes làctics, temes susceptibles d'acaparar bona part de les negociacions.
Carney va al·legar llavors que aquesta decisió de l'Administració Trump s'emmarcava en "una sèrie d'accions comercials unilaterals dels Estats Units" descrites com a "mesures i amenaces a la sobirania canadenca".