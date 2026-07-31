Trump anuncia un acord per al "desarmament total" de Hamas en el marc del seu pla de pau per a Gaza

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MADRID, 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous que la Junta de Pau ha aconseguit un acord per al "desarmament total" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) i "altres grups armats" a Gaza, asseverant que, d'aquesta manera, l'enclavament podrà quedar en mans d'"un nou Govern palestí al servei del seu poble".
"Avui, la Junta de Pau ha aconseguit un acord històric per al desarmament total de Hamas i de la resta de grups armats de Gaza", ha informat el mandatari en un missatge a xarxes socials en el qual ha reivindicat al mateix com un "pas monumental cap a una pau i una seguretat duradores".
En virtut d'aquest acord, ha ressaltat el magnat republicà, Gaza passarà a estar governada "per fi" per un "nou Govern palestí" que estarà "al servei del seu poble" i que, al seu torn, "col·laborarà estretament amb la Junta de Pau per ajudar al poble palestí.