Trump anuncia un acord comercial amb la Xina i diu que n'hi ha un altre "de camí, amb l'Índia"

Washington diu que Pequín els "donarà terres rares"

MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha anunciat aquest dijous que ha tancat un acord comercial amb el Govern xinès, després d'una guerra aranzelària amb la qual ha arribat a imposar gravàmens de fins al 145 per cent a la Xina, que va respondre amb taxes del 125 per cent als productes nord-americans.

"Vam acabar de signar amb la Xina ahir, oi? Vam signar amb la Xina", ha declarat durant un esdeveniment a la Casa Blanca en el qual no ha proporcionat més detalls sobre un pacte que les autoritats del gegant asiàtic ara com ara no han confirmat.

L'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat que "estem tenint grans ofertes" d'altres governs, i ha suggerit que el següent país amb el qual hi podria haver acord és l'Índia. "En tenim un de camí, potser amb l'Índia, un de molt gran", ha assenyalat.

El secretari de Comerç, Howard Lutnick, per la seva banda, ha afirmat que Washington i Pequín van signar fa dies aquest acord, si bé fa un mes a Ginebra van pactar un mecanisme de consultes comercials i econòmiques per resoldre la guerra d'aranzels declarada per Trump.

El pacte, segons ha indicat en una entrevista concedida a l'agència de notícies Bloomberg, inclou el compromís de la Xina de donar-los terres rares utilitzades en tota mena de productes, des de turbines eòliques fins a avions de reacció.

"Ens donaran terres rares", ha assegurat Lutnick, després d'afegir que, quan ho facin, "retirarem les nostres contramesures".

D'altra banda, el secretari de Comerç ha anunciat que el Govern nord-americà està a punt d'aconseguir acords sobre aranzels amb deu socis comercials. Farem els deu millors pactes i després d'aquests altres països vindran darrere", ha dit, sense precisar quins són aquests estats.

La tensió entre les dues economies més grans del món va arribar al punt àlgid quan el president Trump va augmentar progressivament els aranzels a Pequín fins al 145 per cent després de denunciar el seu paper en el comerç de fentanil i l'enorme superàvit comercial amb els EUA. En resposta, la Xina va augmentar els aranzels sobre ls productes nord-americans al 125 per cent sense la intenció de fer marxa enrere.