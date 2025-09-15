Trump anuncia un acord amb la Xina sobre TikTok després de la reunió a Madrid

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que la reunió d'aquest dilluns a Madrid entre representants comercials xinesos i nord-americans ha conclòs amb un acord "sobre certa companyia que els joves volien salvar", en una clara al·lusió a la xarxa social TikTok.
"La gran reunió comercial a Europa entre els Estats Units i la Xina ha anat molt bé", ha celebrat Trump a la seva xarxa Truth Social, on ha anunciat també que divendres que ve parlarà per telèfon amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping. "La relació segueix sent forta!", ha proclamat.
La delegació nord-americana està encapçalada pel secretari de Comerç, Scott Bessent, mentre que per part xinesa participa el viceprimer ministre He Lifeng.