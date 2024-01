Trump anima als estats a desplegar tropes a la frontera de Texas amb Mèxic després de la disputa entre Abbott i Biden

Els governadors republicans mostren el seu suport unànime a Abbott



MADRID, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units Donald Trump ha demanat aquest dijous a "tots els estats disposats" a desplegar membres de la Guàrdia Nacional a la frontera amb Texas enmig de la disputa entre el governador de Texas, Greg Abbott, i el Govern de Joe Biden per les competències del control fronterer.

"Encoratgem a tots els estats disposats a desplegar els seus guàrdies a Texas per impedir l'entrada d'il·legals i expulsar-los de retorn a l'altre costat de la frontera. Tots els nord-americans han de donar suport a les mesures de sentit comú adoptades per les autoritats de Texas per protegir la seguretat i sobiranies de Texas i del poble nord-americà", ha assenyalat a través d'un comunicat.

Trump ha sostingut que quan era president el país tenia "la frontera més segura de la història", mentre que Biden "està ajudant i instigant una invasió massiva de milions de migrants il·legals". "En lloc de lluitar per protegir al nostre país d'aquest atac, Biden, encara que sembli increïble, està lluitant per lligar les mans del governador (...) perquè la invasió continua sense control".

"Davant aquesta catàstrofe de seguretat nacional, seguretat pública i salut pública, Texas ha invocat amb raó la clàusula d'invasió de la Constitució, i ha de rebre ple suport per repel·lir la invasió", ha declarat en referència a la decisió d'Abbott d'al·legar el "dret constitucional" de l'estat a "defensar-se i protegir-se".

En aquest sentit, ha subratllat que, si torna a la Casa Blanca, "en lloc de lluitar contra Texas", treballarà "mà a mà" amb el governador i altres estats fronterers "per detenir la invasió, segellar la frontera i començar ràpidament l'operació de deportació nacional més gran de la història".

ELS GOVERNADORS REPUBLICANS DONEN EL SEU SUPORT A ABBOTT

A més, els 25 governadors estatals republicans restants han expressat el seu suport unànime a Abbott i el seu dret constitucional a la "defensa pròpia".

"Ens solidaritzem amb el nostre estimat governador, Greg Abbott, i l'estat de Texas en el seu ús de tota eina i estratègia, incloses les tanques de filferro espinós, per assegurar la frontera. Ho fem en part per la negativa de l'Administració Biden de fer complir les lleis de migració", resa un comunicat publicat per l'Associació de Governadors Republicans (RGA, per les seves sigles en anglès).

Així, han acusat el Govern de deixar el país "completament vulnerable a l'onada migratòria "sense precedents" a la frontera amb Mèxic, per on asseguren que passen "drogues mortals com el fentanil" i "terroristes".

"Els autors de la Constitució dels Estats Units van deixar clar que en moments com a aquest, els estats tenen dret a l'autodefensa", han agregat, en suport a la crida de Trump.

El Tribunal Suprem estatunidenc va aprovar aquest dilluns autoritzar la retirada del filat de pues instal·lat per Texas a la frontera amb Mèxic, donant així la raó a les autoritats federals. Aquesta decisió ha suposat una victòria política per Biden, que apel·lava a la clàusula suprema de la Constitució, que consagra que les lleis federals estan per sobre de les estatals.

A més, Abbott es troba també en els tribunals per la instal·lació a principis de 2023 d'una cadena de boies col·locades al riu Bravo també per intentar impedir l'entrada de migrants des de territori mexicà. Ara com ara, un tribunal ha suspès de forma temporal l'ordre que demanava replegar cap a la riba aquests objectes.