Trump amenaça la Xina amb aranzels massius i cancel·lar la reunió amb Xi Jinping

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb imposar un augment "massiu" d'aranzels als productes xinesos que ingressen als EUA en resposta a les recents accions de Pequín, incloent més controls a l'exportació de terres rares, que l'inquilí de la Casa Blanca ha qualificat de "molt hostils" i ha arribat a posar en dubte l'oportunitat de reunir-se a final de mes amb el president xinès, Xi Jinping.
A través de la xarxa TruthSocial, el president dels EUA ha afirmat que "estan passant coses molt estranyes a la Xina!", després que el gegant asiàtic hagi informat de la intenció d'imposar controls d'exportació a tots els elements de producció relacionats amb les terres rares, "i pràcticament a qualsevol altra cosa que se'ls acudeixi, fins i tot si no es fabrica a la Xina".
"S'estan tornant molt hostils", ha acusat Trump, després que Pequín estaria enviant cartes a països d'arreu del món per detallar els elements afectats, cosa que per al líder nord-americà congestionaria els mercats i dificultaria la vida a pràcticament tots els països del món, especialment la Xina.