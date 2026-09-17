Trump amenaça a la UE amb aranzels molt elevats si fa al Canadà membre associat "amb mala intenció"

Naoise Culhane/PA Wire/dpa
MADRID, 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest dimecres per la nit a la Unió Europea (UE) amb "imposar aranzels molt elevats" i reduir el comerç si Brussel·les converteix "amb mala intenció" al Canadà en el primer membre associat del bloc, no així "si és amb bona intenció", hores després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hagi llançat la proposta.
"Si fan això, si considero que es tracta d'un acte hostil, imposaré aranzels molt seriosos o deixaré de comerciar amb Europa en molts àmbits", ha declarat Donald Trump després d'aterrar en l'Air Force One a l'estat de Carolina del Nord.
No obstant això, després d'incidir en els "molt severs" gravàmens que imposaria a la UE, ha assenyalat que solament prendria aquesta decisió si Brussel·les procedeix "amb mala intenció": "si és amb bona intenció, està bé", ha agregat sense precisar què entendria per bona o mala intenció.