Trump amenaça Putin amb aranzels i sancions si no hi ha un acord "aviat" sobre Ucraïna

MADRID 22 gen.

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat que "sempre" ha tingut "una relació molt bona" amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, però ha advertit que si no hi ha "aviat" algun acord per posar fi a la "ridícula guerra" d'Ucraïna imposarà "alts nivells d'impostos, aranzels i sancions sobre qualsevol cosa que Rússia vengui als EUA".

"Faré a Rússia, amb una economia en declivi, i al president Putin, un favor molt gran", ha proclamat Trump per les xarxes socials, des d'on ha recalcat que no té cap intenció de "prejudicar" el país. "No hem d'oblidar que Rússia ens va ajudar en la Segona Guerra Mundial i ha perdut gairebé 60.000 vides en aquest conflicte", ha assenyalat.

El magnat republicà ha insistit en la necessitat de posar fi a una gurra que, a parer seu, no s'hauria produït "mai" en cas que ell hagués encadenat un segon mandat el 2021. "Podem fer-ho de manera fàcil o difícil, i la fàcil sempre és millor", ha indicat.

Per Trump, "és moment d'arribar a un acord", si bé no ha detallat quan pot arribar ni a quin preu, en la mesura en què el seu secretari d'estat, Marco Rubio, ja ha deixat clar en diverses compareixences que Ucraïna també es veurà abocada a fer alguna concessió.

Trump es va proclamar el dia de la seva presa de possessió com un "pacificador" i ja en campanya es va comprometre a emprendre alguna iniciativa per resoldre el conflicte ucraïnès, si bé no ha posat sobre la taula un 'full de ruta'.