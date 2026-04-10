Trump amenaça a l'Iran per suposats cobraments a petroliers que travessen l'estret d'Ormuz

MADRID, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha instat aquest dijous a l'Iran a abandonar "ara mateix" qualsevol possible cobrament de taxes als petroliers que transitin per l'estratègic estret d'Ormuz, després de suposades "informacions" no confirmades sobre presumptes tarifes imposades a les embarcacions que desitgin creuar per aquest enclavament que connecta els golfs Pèrsic i d'Oman.
"Hi ha informacions que indiquen que l'Iran està cobrant taxes als petroliers que travessen l'estret d'Ormuz. Més els val que no ho estiguin fent i, si ho estan fent, més els val que deixin de fer-ho ara mateix", ha advertit l'inquilí de la Casa Blanca en un missatge publicat a la seva xarxa social.
A continuació, Trump ha titllat de "molt deficient" la manera en què està actuant l'Iran "en permetre el pas del petroli" per l'estret d'Ormuz, on ha remarcat que "aquest no és l'acord" aconseguit.