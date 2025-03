Trump amenaça a Hamas amb enviar a Israel "tot el que necessita" si no allibera als ostatges "immediatament"

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest dimecres al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) amb enviar al Govern d'Israel "tot el que necessita" en el cas que no alliberi a tots els ostatges retinguts a la Franja de Gaza "immediatament".

"Enviaré a Israel tot el que necessita per acabar el treball; ni un sol membre de Hamas estarà fora de perill si no feu el que us dic. Acabo de reunir-me amb antics ostatges, les vides dels quals heu destruït. Aquesta és un últim advertiment", ha subratllat en un missatge publicat a la xarxa social Truth Social.

En aquest sentit, ha afirmat que el grup islamista "pot triar". "Allibereu a tots els ostatges ara, no més tard, i retorneu tots els cossos de les persones que heu assassinat o tot haurà acabat per a vosaltres. Només persones malaltes i retorçades conserven cossos", ha agregat.

El Govern de la Franja de Gaza, controlat per Hamas, ha condemnat les declaracions del mandatari nord-americà perquè "donen força a (el primer ministre israelià, Benjamin) Netanyahu per seguir cometent els seus crims contra" l'enclavament palestí.

Així mateix, des de l'oficina política del grup han assegurat que esperen "qualsevol canvi en el pensament de l'Administració nord-americana", a la qual han demanat "que faci una passa seriosa en (el seu) tracte amb Hamas".