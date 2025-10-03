Trump amenaça Hamas amb desencadenar l'"infern" si no accepta el pla de pau abans de dilluns

MADRID 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha fixat les 00.00 de dilluns com a termini perquè Hamas accepti el nou acord de pau amb l'amenaça que, si no ho fa abans d'aquest ultimàtum, es desencadenarà "un infern que no s'ha vist mai".
Trump, que dilluns va exposar un pla de 20 punts per mirar de resoldre el conflicte, ha advertit que és l'"última oportunitat". "Hi haurà pau al Pròxim Orient, d'una manera o altra", ha sentenciat en un missatge publicat aquest divendres a Truth Social.