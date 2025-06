Trump amenaça Espanya amb represàlies comercials per no comprometre's amb el 5% en defensa

LA HAIA (PAÏSOS BAIXOS), 25 (De l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Víctor Tuda)

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat aquest dimecres Espanya amb represàlies comercials per no comprometre's amb la despesa militar del 5% del PIB en la cimera de l'OTAN a la Haia.

"Espanya és terrible, el que han fet, són l'únic país que no ho pagarà tot", ha assegurat el mandatari nord-americà en una conferència de premsa al final de la cimera de l'OTAN en la qual tots els aliats han subscrit elevar la despesa en defensa al 5%, però en què Espanya insisteix en el seu propi objectiu de despesa per completar els plans militars de l'OTAN.

Segons Trump, l'economia d'Espanya és bona però es podria torçar si "passa res dolent", punt en el qual ha respost que li farà "pagar doble" i el país "tornarà" amb comerç la manca d'inversió militar.

"No ho permetré. És injust", ha afegit, després de reiterar que Espanya "és l'únic país que es nega a pagar" la seva part a l'OTAN. Segons Trump, això respon a que es volen aprofitar de la inversió de la resta d'aliats. "Però ens ho hauran de tornar amb el comerç", ha avisat.

Així, ha avançat que "negociarà directament" amb Espanya, tot i que ha insistit que "pagaran més diners d'aquesta manera" en recalcar que això és el peatge per no adherir-se a l'acord general de l'OTAN.

La cimera de la Haia es plantejava amb un únic punt, definir la via de despesa per a la pròxima dècada, context en el qual els líders aliats han acordat augmentar la inversió militar fins al 5% d'aquí al 2035, seguint el llindar que exigia Washington.

En aquest sentit, Sánchez ha insistit que Espanya podrà seguir la seva pròpia ruta sobirana d'inversió, tot i que el document final signat pels aliats recull el compromís d'arribar al 5% l'any 2035, dedicant almenys el 3,5% a inversió militar pura i l'1,5% en despesa de seguretat, una mètrica que Espanya considera que no li apliquen.

Aquest xoc públic amb Espanya arriba després de dies amb Sánchez en el focus de la polèmica pel seu rebuig a pactar el 5%. El mateix Trump des de l'avió presidencial Air Force One havia criticat abans d'arribar als Països Baixos que Espanya és un "problema" a l'OTAN per la seva escassa despesa en defensa. "Això és molt injust per a la resta", havia argumentat sobre les reticències de Sánchez a pactar el nou llistó.

Ja a la Haia, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha redoblat els atacs a Espanya en assegurar que la seva posició suposa un "problema" per a l'OTAN, posicionament que ha atribuït a "problemes interns" de Sánchez. "Tenen un govern de centreesquerra que bàsicament vol gastar molt poc o gens en l'exèrcit", ha assegurat el cap de la diplomàcia nord-americana en unes declaracions a 'Politico'.