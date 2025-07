Trump amenaça Musk amb una deportació quan insinua que pot perdre més que ajuts

MADRID 1 jul. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat que el seu antic aliat Elon Musk està "emprenyat" per l'eliminació dels incentius als cotxes elèctrics i l'ha advertit que "pot perdre molt més" amb l'actual administració, fins al punt d'insinuar que el podria expulsar del país nord-americà.

"Ho miraré", ha assegurat Trump interpel·lat directament per la deportació davant els periodistes, hores després d'assenyalar per les xarxes socials que, sense subvencions "l'Elon probablement hauria de tancar la barraca i tornar-se'n a casa a Sud-àfrica", malgrat que Musk també té nacionalitat nord-americana.

En aquest sentit, el president nord-americà ha insistit que les empreses del multimilionari s'han beneficiat de "molts" ajuts i que el Departament d'Eficiència Governamental "podria cruspir-se" el seu antic responsable.

Trump ha justificat el gir en els ajuts perquè "ningú no vol un cotxe elèctric". "Jo no vull un cotxe elèctric", ha postil·lat el mandatari, malgrat que el mes de març passat va comprar davant les càmeres un Tesla per mirar de salvar la imatge de la companyia de Musk.