Trump amenaça amb retirar la "protecció" dels EUA a aliats de l'OTAN davant un hipotètic atac rus

La Casa Blanca descriu els seus comentaris com "de pertorbat" mentre l'Aliança Atlàntica garanteix una "resposta contundent" a qualsevol atac

MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha proclamat aquest passat dissabte que va amenaçar aliats de l'OTAN amb retirar la "protecció" dels Estats Units davant un hipotètic atac rus si no complien amb les contribucions que el llavors mandatari considerava obligatòries sobre el 2 per cent del PIB, un percentatge que l'Aliança va establir com una xifra orientativa.

Trump va fer aquests comentaris durant un míting a Carolina del Sud on va repetir les seves constants queixes cap a la falta de contribució dels aliats de l'OTAN que va mantenir durant la seva presidència.

L'expresident, que sempre ha argumentat que els EUA assumien una càrrega econòmica exagerada, va descriure una reunió amb un mandatari al qual va garantir que "els Estats Units en cap cas protegirien" els països que no aportessin el que el magnat considerés corresponent.

L'OTAN té l'objectiu que cada país membre gasti un mínim del 2 per cent del PIB en Defensa, i Trump té raó que la majoria dels països no estan complint aquest objectiu. Però l'Aliança matisa que la xifra és orientativa i no un contracte vinculant, ni implica que països membres hagin deixat de pagar la seva part del pressupost comú de l'OTAN per administrar l'organització.

"És més, li vaig dir que animaria Rússia a fer el que li donés la gana. Aquí es paga", va declarar Trump en uns comentaris repudiats tant per la Casa Blanca com pel secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, sobretot donada la possibilitat que el magnat pugui guanyar de nou les eleccions presidencials de novembre d'aquest any, en el que suposaria una tornada de les tensions.

El portaveu de la Presidència dels EUA Andrew Bats va retreure a Trump que "animar règims assassins a envair els nostres aliats més propers són paraules lamentables i de pertorbat" que "posen en perill la seguretat nord-americana i l'estabilitat global".

En un missatge a la cadena sueca TV2, Stoltenberg, sense esmentar Trump, lamenta que "qualsevol noció que els aliats no es defenseran entre si suposa un atac a la seguretat" de l'Aliança Atlàntica.

"Espero que els Estats Units continuïn sent un aliat fort i compromès amb l'OTAN sense importar qui guanyi les eleccions presidencials", conclou.