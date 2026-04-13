Trump amenaça amb "eliminar" les llanxes iranianes que provin d'evitar el bloqueig a Ormuz

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha amenaçat aquest dilluns amb "eliminar" les llanxes de l'Armada de l'Iran que provin d'esquivar el bloqueig ordenat per Washington a l'estret d'Ormuz, i ha assegurat que l'exèrcit nord-americà farà servir els mateixos mètodes que en la campanya contra les suposades embarcacions de narcotraficants al Carib i el Pacífic.
"Si algun d'aquests vaixells s'acosta al nostre bloqueig, serà eliminat immediatament, fent servir el mateix mètode d'eliminació que amb els narcotraficants i les seves embarcacions al mar. És ràpid i brutal", ha dit el dirigent nord-americà en un missatge a les xarxes socials.
Així, indica que tot i que l'Armada iraniana ha estat "completament destruïda", 158 vaixells en total, Trump recalca que encara queda un "reduït nombre" de "vaixells d'atac ràpid", que fins ara no eren considerats una amenaça.
El cap de la Casa Blanca ha recalcat que el mètode contra les suposades embarcacions dels càrtels ha estat molt eficaç, i ha insistit que el "98%" del flux de drogues que arriba als Estats Units per mar s'ha aturat.
Aquest dilluns el Centre d'Operacions de Comerç Marítim del Regne Unit (UKMTO, per les seves sigles en anglès) ha confirmat que ha rebut informació sobre l'aplicació de "restriccions" als ports iranians de la zona de l'estret d'Ormuz, després del bloqueig ordenat per Trump arran de les converses infructuoses al Pakistan per al cessament de les hostilitats amb Teheran.