Trump amenaça amb demandar la BBC per "tergiversar" les seves paraules abans de l'assalt al Capitoli

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, ha afirmat que té l'"obligació" de demandar la cadena de televisió britànica BBC per "tergiversar" el seu discurs poc abans de l'assalt perpetrat pels seus seguidors al Capitoli el 6 de gener del 2021, un incident amb el qual volien evitar la certificació dels resultats electorals que donaven la victòria a Joe Biden.
"Bé, crec que tinc l'obligació de fer-ho", ha dit en referència a una possible demanda durant una entrevista concedida a la cadena Fox News. És la primera vegada que Trump en parla públicament des que el seu equip legal va notificar a la BBC l'existència d'una demanda per danys i perjudicis que s'enfila a prop de 1.000 milions de dòlars (863 milions d'euros) i amb la qual el magnat busca una disculpa i una compensació.
El president de la BBC, Samir Shah, ja havia demanat disculpes per aquest reportatge en considerar que es va produir un "error". No obstant això, els advocats de Trump han donat fins divendres per aconseguir una "indemnització apropiada" pels "danys causats".
Les disculpes de Shah estaven relacionades amb el fet que el reportatge apuntava a una "culpabilitat directa" per part de Trump a l'hora d'"instar a l'acció violenta" en unes declaracions just abans de l'assalt.
Trump, no obstant això, ha defensat que la cadena "va canviar el discurs", que "era bonic i calmat". "Van fer que sonés radical", ha apuntat, i ha qualificat d'"increïbles" aquestes accions. "Tinc l'obligació de demandar perquè no s'ha de deixar que la gent faci això", ha dit.