Trump amenaça amb atacar l'Iran "20 vegades més fort" si deté el flux de petroli a l'estret d'Ormuz

MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit aquest dilluns per la nit a l'Iran que si emprèn qualsevol acció que interrompi el transport de cru a l'estret d'Ormuz les forces nord-americanes "el colpejaran 20 vegades més fort que fins ara", després que Teheran hagi ofert pas lliure als bucs dels països europeus que expulsin als ambaixadors dels Estats Units i d'Israel.
Així ho ha dit en un missatge a les xarxes socials el president del país, Donald Trump, qui ha assegurat que l'Exèrcit nord-americà "eliminarà objectius fàcilment destructibles que faran pràcticament impossible que l'Iran es reconstrueixi com a nació". "La mort, el foc i la fúria regnaran sobre ells", ha agregat, abans d'afirmar "espero i reso perquè això no succeeixi".
D'altra banda, ha assegurat que aquesta amenaça al Govern iranià "és un regal dels Estats Units a la Xina i a totes les nacions que utilitzen intensament l'estret d'Ormuz". "Tant de bo sigui un gest molt benvolgut", ha aseenyalat.