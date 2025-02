Trump amenaça amb aranzels recíprocs per als països que actuïn de manera "injusta" contra les seves tecnològiques

Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha signat aquest divendres un memoràndum en què contempla la possibilitat d'introduir aranzels recíprocs i "altres accions" contra aquells governs estrangers que perjudiquin les empreses digitals nord-americanes amb "multes i sancions injustes".

"Quan un govern estranger imposa una multa, sanció, impost o una altra càrrega discriminatòria o desproporcionada (...), la meva administració actuarà imposant aranzels i prenent altres accions de resposta necessàries per mitigar el dany als Estats Units i reparar qualsevol desequilibri resultant", s'explica en un comunicat de la Casa Blanca.

Entre les actuacions perseguides, el magnat ha inclòs la imposició de regulacions i impostos, així com "qualsevol acte, política o pràctica" que puguin "discriminar" les empreses tecnològiques dels EUA, "inhibir" el creixement o "soscavar la competitivitat global".

Aquesta acció respon, segons la mateixa nota, a les regulacions "restrictives" i altres accions empreses des del 2019 en matèria de serveis digitals per diversos dels seus "socis comercials", "dissenyades per saquejar les empreses nord-americanes".

Aquestes mesures --qualificades com "unilaterals i anticompetitives"-- "violen la sobirania nord-americana i deslocalitzen ocupacions nord-americanes, limiten la competitivitat global de (les seves) empreses i augmenten els costos operatius al mateix temps que exposen (la seva ) informació sensible a reguladors estrangers potencialment hostils", ha denunciat el mandatari.

RESTRICCIONS A CUBA, VENEÇUELA I LA XINA

El mandatari nord-americà ha signat també aquest divendres una ordre executiva per la qual restringeix l'accés a la tecnologia i la despesa estrangera en energia i altres sectors estratègics dels Estats Units.

"La inversió a qualsevol cost no sempre és d'interès nacional. Alguns adversaris estrangers, inclosa la República Popular Xinesa (RPX), dirigeixen i faciliten sistemàticament la inversió a empreses i actius dels Estats Units per obtenir tecnologies d'avantguarda, propietat intel·lectual i palanquejament en indústries estratègiques", resa el memoràndum.

El magnat ha fet servir el terme 'adversaris estrangers' per referir-se a països com --a més de la Xina--, Cuba, l'Iran, Rússia, "el règim del polític veneçolà Nicolás Maduro" i les regions administratives de Macau i Hong Kong.

No obstant això, el text no ha entrat detalladament en les decisions que prendrà Trump sobre aquest assumpte.

Tot i que l'acció del president de divendres ha assenyalat aquests "adversaris", també vol incentivar la inversió dels aliats comercials mitjançant un nou procés de "via ràpida" per agilitar els projectes, segons ha informat l'agència Bloomberg, que ha afirmat que els Estats Units accelerarà les revisions mediambientals per a qualsevol inversió superior a 1.000 milions de dòlars.

Donald Trump va ordenar a principis de febrer la imposició d'un aranzel del 10% sobre totes les importacions procedents de la Xina, a la qual cosa Pequín va respondre fixant aranzels del 15% sobre el carbó i el gas liquat i del 10% sobre el petroli, la maquinària agrícola, els automòbils de gran cilindrada i les camionetes.