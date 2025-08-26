Trump amenaça amb aranzels addicionals als països amb taxes o legislació digital "perjudicials" per als EUA

MADRID 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb la imposició de nous i "substancials" aranzels i la restricció de les seves exportacions de xips a aquells països que no eliminin les taxes o regulacions digitals que considera perjudicials per a les companyies tecnològiques nord-americanes.
"Adverteixo a tots els països amb impostos, legislació, normes o regulacions digitals que, tret que s'eliminin aquestes accions discriminatòries, (...) imposaré aranzels addicionals substancials a les exportacions d'aquest país als Estats Units i implementaré restriccions a l'exportació de la nostra tecnologia i xips altament protegits", ha assenyalat en la seva plataforma Truth Social.
L'inquilí de la Casa Blanca ha declarat que les taxes i la legislació en matèria digital "estan dissenyats per perjudicar o discriminar la tecnologia nord-americana", sense donar més detalls, i ha criticat que hi hagi països que "de manera escandalosa, donen carta blanca a les majors empreses tecnològiques de Xina". "Això ha d'acabar, i ha d'acabar ja", ha agregat.
Així, ha assegurat que "els Estats Units i les empreses tecnològiques nord-americanes ja no són la guardiola ni el felput del món" abans d'amenzar amb "conseqüències" si els països no mostren "respecte" per les "increïbles" companyies del país nord-americà.
El mandatari nord-americà va anunciar a principis d'agost la propera imposició d'aranzels d'"aproximadament" el 100 per cent per a la importació de xips i semiconductors, una mesura amb la qual aspira a pressionar perquè les empreses moguin la producció d'aquests productes a territoris nord-americans.