Trump al·lega que l'Executiu iranià no confirma negociacions per "por" al fet que "la seva pròpia gent els mati"

MADRID, 26 març (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dimecres que el Govern de l'Iran "té moltes ganes d'arribar a un acord", però que no ho fan públic perquè "creuen que la seva pròpia gent els matarà", davant d'un procés negociador que ha aglutinat declaracions contradictòries en els últims dies, en els quals les autoritats iranianes han començat per negar qualsevol contacte per, més endavant, apuntar a una proposta de Washington rebutjada per Teheran.
"Estan negociant i tenen moltes ganes d'arribar a un acord, però tenen por de dir-ho perquè creuen que el seu propi poble els matarà", ha afirmat el mandatari nord-americà en un sopar de recaptació de fons per a la campanya dels membres del Partit Republicà en la Cambra de Representants.
Així mateix, l'inquilí de la Casa Blanca també ha assegurat que "mai hi ha hagut un cap d'Estat que desitgés aquest lloc menys que el de cap d'Estat de l'Iran", que actualment és Mojtaba Jamenei, qui ha succeït com a líder suprem al seu pare, l'aiatol·là Alí Jamenei, mort en el primer dia de l'ofensiva sorpresa llançada pels Estats Units i Israel.