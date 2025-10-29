Trump al·lega que Israel "té dret" a prendre represàlies a la Franja de Gaza

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dimecres que Israel "té dret" a prendre represàlies, davant dels atacs duts a terme per l'Exèrcit israelià a la Franja de Gaza, després que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ordenés reprendre els bombardejos després de denunciar violacions de l'acord per part del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).
"Segons tinc entès, van matar a un soldat israelià", ha declarat des de l'avió presidencial, l'Air Force One, als mitjans a bord en referència a un suposat atac contra tropes israelianes a Rafah, al sud de l'enclavament palestí.
Amb tot, l'inquilí de la Casa Blanca ha insistit que "res posarà en perill" l'alto el foc implementat en virtut de la seva pròpia proposta, en línia amb les declaracions del seu vicepresident, JD Vance, qui ha declarat hores abans que "l'alto el foc es manté", la qual cosa "no significa que no hi hagin petits atacs aquí i allà".